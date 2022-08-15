Он обладает невысоким уровнем шума и имеет хорошую энергоэффективность.

ASUS 3050 за 30 тр в Ситилинке

ASUS 3050 за 30 тр в Ситилинке

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ASUS 3070 за 50 тр в Регарде

ASUS 3070 за 50 тр в Регарде

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Китайская компания Xiaomi выпустила новый кондиционер Xiaomi Mijia Air Conditioner Natural Wind 1.5.

Данная модель имеет одну интересную особенность, она разработана с использованием уникальной технологии которая позволяет самоочищаться внутренним и внешним блокам, попутно стерилизуя различные вредные микроорганизмы, вроде кишечной палочки или стафилококка. Уровень стерилизации достигает 99%.

Среди остальных возможностей кондиционера можно отметить быстрое охлаждение и нагревание помещения, возможность создания эффекта природного ветра, наличие нескольких режимов обдувки. Кондиционер при этом, обладает невысоким уровнем шума, и имеет хорошие показатели энергоэффективности.

Модель пропускает воздух с объемом в 700 м3/час. Уровень шума находиться на отметке в 18 дБ. Данное устройство рекомендовано к использованию в помещениях с площадью не менее 20 квадратных метров. Модель поддерживает дистанционное управление благодаря чему, кондиционером можно управлять прямо со смартфона, также устройство напоминает когда необходимо заменить антибактериальный фильтр.

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Цена новинки составляет 410 долларов. В Китае уже начались первые продажи.