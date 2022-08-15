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Китайская компания Xiaomi выпустила новый кондиционер Xiaomi Mijia Air Conditioner Natural Wind 1.5.
Данная модель имеет одну интересную особенность, она разработана с использованием уникальной технологии которая позволяет самоочищаться внутренним и внешним блокам, попутно стерилизуя различные вредные микроорганизмы, вроде кишечной палочки или стафилококка. Уровень стерилизации достигает 99%.
Среди остальных возможностей кондиционера можно отметить быстрое охлаждение и нагревание помещения, возможность создания эффекта природного ветра, наличие нескольких режимов обдувки. Кондиционер при этом, обладает невысоким уровнем шума, и имеет хорошие показатели энергоэффективности.
Модель пропускает воздух с объемом в 700 м3/час. Уровень шума находиться на отметке в 18 дБ. Данное устройство рекомендовано к использованию в помещениях с площадью не менее 20 квадратных метров. Модель поддерживает дистанционное управление благодаря чему, кондиционером можно управлять прямо со смартфона, также устройство напоминает когда необходимо заменить антибактериальный фильтр.
Цена новинки составляет 410 долларов. В Китае уже начались первые продажи.