Уже известна первая информация.

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Пока SSD-накопители интерфейса PCI-E 4.0 набирают все большую популярность, Южнокорейский техногигант Samsung уже вовсю работает с устройствами нового поколения.

Компания готовится к выпуску первых накопителей с поддержкой PCI-E 5.0. База данных некоммерческой организации PCI-SIG стала содержать информацию о будущем SSD-накопителе Samsung 990 Pro. Он записан как устройство, которое поддерживает PCI-E 5.0 x4. По утечкам он будет иметь интерфейс M.2, что касается размеров точной информации сейчас нет, но есть слухи, которые говорят о небольшом увеличении ширины по сравнению с прошлыми моделями. Также нет информации, касательно характеристик самого накопителя.

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Надо отметить, что недавно для корпоративного рынка, Samsung уже выпустила PCI-E 5.0 SSD PM1743 в разных вариантах, которые выдают скорость записи/чтения до 13 ГБ/с и около 2,5 млн IOPS в обе стороны. Это говорит об увеличении скорости в 1,9 раза по сравнению с прошлыми SSD работающих на интерфейсе PCI-E 4.0. Скорее всего, новые устройства также будут обеспечивать двухкратный прирост скорости по сравнению с прошлым поколением, вероятно это скажется на тепловыделении. Впрочем, некоторые вендоры уже предложили свои решения.