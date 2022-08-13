Этого хватит, чтобы зарядить среднестатистический смартфон 5 раз.

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Технический прогресс не стоит на месте. Сейчас практически любая технология стремительно развивается, в том числе и аккумуляторы. Современные смартфоны получают все большие и большие батареи. Выходят модели с невероятными 10000-11000 мАч, но в среднем сейчас используются аккумуляторы в 4500-5000 мАч. Держат заряд они действительно долго, но рано или поздно их все равно приходится подзаряжать.

Портативные аккумуляторы или просто повербанки, позволяют не таскать с собой зарядное устройство, что весьма удобно. С ростом аппетитов современных телефонов, создаются все более емкие модели. Одну из них недавно выпустила компания Anker.

Anker 737 Power Bank, другое название PowerCore 24k, обладает емкостью в 24000 мАч. Этого хватит, чтобы зарядить среднестатистический смартфон 5 раз. Модель обладает тремя портами для одновременной подзарядки нескольких устройств. Благодаря высокой скорости зарядки в 140 ватт, повербанк способен зарядить даже ноутбук. PowerCore 24k оснащен технологией двунаправленной зарядки Power Delivery 3.1, которая позволяет быстро зарядить и сам повербанк. Также модель имеет сложную систему теплового мониторинга и технологию PowerIQ 4.0 для создания максимальной энергоэффективности. Встроенный дисплей показывает входную и выходную мощность, а также примерное время для полной зарядки самого устройства.

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Все это сказалось на весе повербанка, а весит он достаточно немало, целых 630 грамм. Цена PowerCore 24k составляет 150 долларов.