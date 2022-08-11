Компания предлагает альтернативу обычной интегрированной акустике.

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На прошедшей выставке K-Display 2022, Японская компания LG Display представила рабочую модель телевизора OLED.EX, который имеет вибрирующий дисплей.

Телевизор может похвастаться 97-дюймовым дисплеем, выполненным по совершенно новой технологии воспроизведения звука. В нем отсутствует интегрированная акустика. Вместо этого вибрации создает сам экран, создавая, при этом звуковые колебания. По заявлению производителя, данная панель может стать заменой внешней системы формата 5.1.

Большой экран изготавливается с применением технологии LG Cinematic Sound OLED. Привычных динамиков телевизор не имеет, вместо этого тут используется специальная пленка, прикрепленная к задней части панели. Сама компания утверждает, что устройство будет "Кинематографически погружать в происходящее на экране". Раньше мы уже могли наблюдать похожее решение, которое удалось реализовать в смартфоне LG G8.

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Матрица OLED.EX не отличается от тех, что применялись в предыдущих флагманских OLED телевизорах LG Display и остальных производителей. Пока что точных характеристик на сегодняшний день, нет. Как и нет информации о старте продаж. Издание FlatpanelsHD заявляет, что устройство в свободной продаже мы сможем увидеть к концу текущего года. Его стоимость будет составлять 25000 долларов.