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Stray - это приключенческая видеоигра от третьего лица в жанре квест, выпущенная 19 июля 2022 года, разработчиком которой выступила небольшая компания из Франции BlueTwelve Studio.
В ней нам предстоит играть за рыжего кота, который потерявшись в большом заброшенном городе, оказался вдали от своей семьи. Ему прийдется отыскать всех своих сородичей, попутно проходя разнообразные квесты и головоломки. В игре присутствует обширный открытый мир, множество интересных заданий и сюжетных поворотов, которые не дадут игроку заскучать. Добавим к этому списку высокое качество графики, атмосферный запоминающийся саундтрек, достаточно скромные по современным меркам системные требования и успех проекта не заставит себя долго ждать.
Так и произошло. Playstation Blog, как и положено, каждый месяц открывает опрос, где игроки голосуют за лучшую по их мнению игру, выпущенную в этом месяце. В данный список не попадают ремастеры и переиздания. В июле Stray забрал практически все голоса, обогнавши всех своих конкурентов. Также этот проект уже несколько недель находится на втором месте в топ-10 продаж за неделю в Steam что в очередной раз доказывает успешность данного проекта.