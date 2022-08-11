Хотя на первый взгляд она кажется обычным инди-проектом

реклама

Stray - это приключенческая видеоигра от третьего лица в жанре квест, выпущенная 19 июля 2022 года, разработчиком которой выступила небольшая компания из Франции BlueTwelve Studio.

В ней нам предстоит играть за рыжего кота, который потерявшись в большом заброшенном городе, оказался вдали от своей семьи. Ему прийдется отыскать всех своих сородичей, попутно проходя разнообразные квесты и головоломки. В игре присутствует обширный открытый мир, множество интересных заданий и сюжетных поворотов, которые не дадут игроку заскучать. Добавим к этому списку высокое качество графики, атмосферный запоминающийся саундтрек, достаточно скромные по современным меркам системные требования и успех проекта не заставит себя долго ждать.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Рухнула цена i9 12900K на треть -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке 12700KF за копейки в Ситилинке -20% на 3060 в Cитилинке 3060 Gigabyte дешевле 40 тр 3060 MSI за 44тр в Регарде 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Так и произошло. Playstation Blog, как и положено, каждый месяц открывает опрос, где игроки голосуют за лучшую по их мнению игру, выпущенную в этом месяце. В данный список не попадают ремастеры и переиздания. В июле Stray забрал практически все голоса, обогнавши всех своих конкурентов. Также этот проект уже несколько недель находится на втором месте в топ-10 продаж за неделю в Steam что в очередной раз доказывает успешность данного проекта.