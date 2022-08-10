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Marvel's Spider-Man Remastered теперь доступна для установки на ПК
Пользователям необходимо загрузить около 65 ГБ.
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Сегодня, 10 августа, студия-разработчик Insomniac Games открыла в цифровом магазине Steam доступ к предварительной загрузке ПК-версии экшена Marvel's Spider-Man Remastered. Если вы успеете купить игру до ее выхода, вы получите эксклюзивную награду.

Эта игра повествует о дружелюбном соседе человеке-пауке — супергерое, чье настоящее имя Питер Паркер. Ему предстоит бороться с преступностью и опасными злодеями города Нью-Йорк, не забывая при этом одновременно защищать жителей Нью-Йорка, строить личную жизнь и карьеру. 

Для запуска игры пользователям необходимо загрузить около 65 ГБ скачиваемых файлов. Общий вес игры будет составлять около 75 ГБ. Среди изменений, по сравнению с версией для старых консолей, можно выделить поддержку 4k разрешения и неограниченной частоты кадров, широкоформатное разрешение 21:9, различные улучшения в графике, поддержка DLSS и DLAA и т. п.

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Можно отметить, что сегодня также спало эмбарго на публикацию рецензий. На сайте OpenCritic игра получила 88 баллов из 100 возможных. Критики отмечают хорошую производительность даже на бюджетных ПК. Некоторые пользователи столкнулись с проблемами в работе DLSS, но в целом оптимизация игры не вызывает особых нареканий.

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