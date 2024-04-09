Он будет производить передовые 2-нанометровые чипы.

США намерены профинансировать Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) на внушительную сумму в размере 11,6 миллиарда долларов, куда входят гранты, а также средства, необходимые для постройки еще одного завода в штате Аризона. TSMC - это важнейший поставщик чипов для многих крупных компаний вроде Apple Inc. и Nvidia Corp.

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Данной информацией поделилось информационное агентство Bloomberg.

Новый завод, который является третьим по счету, будет построен в городе Финикс. Таким образом в штате появится довольно серьезное производство, которое постепенно будет начинать свою работу в течение 2025-2028 года.

Министр торговли США Джина Раймондо заявила о важности производства передовых 2-нанометровых чипов, основной продукции данных заводов. Они крайне необходимы для новоиспеченных технологий, в том числе искусственного интеллекта, а также военных нужд.

«Впервые в истории мы будем производить наиболее актуальные полупроводниковые чипы в глобальном объеме, причем прямо в Соединенных Штатах Америки. TSMC намерена изготавливать передовые 2-нанометровые чипы на Тайване в 2025 году», — отметила Джина Раймондо.