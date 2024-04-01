Ремонт данного устройства оказался довольно дорогостоящим.

Компания Xiaomi раскрыла информацию, касательно стоимости деталей, входящих в состав флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra Titanium Edition, изготовленного с применением титана.

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Как оказалось, ремонт данного устройства - это довольно дорогая затея. К примеру, если появится необходимость заменить материнскую плату, то за это придется отдать 426 долларов. Чтобы заменить поврежденный дисплей, потребуется заплатить 238 долларов, что на 48 долларов больше чем в случае ремонта модели в обычном исполнении.

Что касается остальных компонентов, то тут не все так затратно. Замена батареи обойдется владельцам смартфона в 25 долларов. При повреждении модуля основной камеры, ремонт будет лежать в пределах 68-139 долларов.

Причина столь высоких цен ремонта Titanium Edition - применение дорогостоящих материалов, которыми являются титан (повышающий прочность), специальная нано-кожа (обладающая повышенной износостойкостью) и другие.

Xiaomi 14 Ultra Titanium Edition можно приобрести на территории Китая (начиная с 1 марта) по цене в 1228 долларов. Данное устройство рассчитано на обеспеченных покупателей, ищущих долговечный и одновременно премиальный продукт.

Конкретное число проданных "титановых" Xiaomi в данный момент не называется.