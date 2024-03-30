Первым устройством, созданным на его основе, станет Samsung Galaxy A55 5G.

Компания Samsung официально представила новый мобильный процессор Exynos 1480, выполненный по 4-нанометровому техпроцессу, который обладает встроенной поддержкой сетей 5G. Представляя собой преемника Exynos 1380 в данной модели улучшены такие важные показатели, как производительность и энергоэффективность. Таким образом, последующие линейки смартфонов Galaxy предложат своим покупателям достойные технические возможности.

реклама

В Exynos 1480 применяются раннее вышедшие ядра Cortex-A78 и Cortex-A55, отличающиеся от базовых вариантов повышенной тактовой частотой (2,75 ГГц и 2 ГГц соответственно). Особый интерес вызывает графический ускоритель Xclipse 530, основывающийся на флагманской архитектуре AMD RDNA 2, которую доселе можно было встретить исключительно в премиальных чипах Samsung. В плане производительности данный GPU однозначно достойный вариант, ведь соответствующий показатель больше на 53% по сравнению с предыдущей моделью.

Благодаря использованию 4-нанометрового техпроцесса удалось снизить его потребление на существенные 22 %. Кроме того, имеется поддержка оперативной памяти типа LPDDR4x и LPDDR5, а также памяти UFS 3.1.

Помимо этого, устройства, оснащенные Exynos 1480, будут в состоянии поддерживать высокую частоту развертки вплоть до 144 Гц при Full HD+ разрешении. Встроенный модуль ISP претерпел оптимизацию под навороченные 200-мегапиксельные камеры, а также способен молниеносно работать с кадрами, поступающими сразу из двух сенсоров одновременно. Что касается встроенного AI Engine (NPU), то он в 4 раза быстрее аналогичного компонента, используемого в прошлогоднем Exynos 1380.

Первое устройство, которое получит новоиспеченный чипсет, это Samsung Galaxy A55 5G. Значительные улучшения в области технологий ИИ, а также переход на более совершенные технологии производства сделают смартфоны A-серии (и не только их) еще лучше. Вполне вероятно, что во второй половине 2024 года будут представлены и другие модели с Exynos 1480, относящиеся к линейкам Galaxy A и M.