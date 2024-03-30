На глобальном рынке Redmi Note 13 Turbo будет продаваться под названием Poco F6.

В интернет просочились новые сведения о смартфоне Xiaomi Redmi Note 13 Turbo. Исходя из имеющейся информации, устройство получит поддержку быстрой зарядки мощностью 90 Вт, а это не очень частое явление для смартфонов данного ценового сегмента. Емкость аккумулятора, кстати говоря, окажется вполне стандартной - 5000 мА·ч.

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Redmi Note 13 Turbo будет оснащен большим 6,67-дюймовым OLED дисплеем с разрешением 1220x2712 пикселей, который может похвастаться высокой частотой развертки равной 120 Гц. Поставщиками экранов, предназначенных для данной модели являются TCL и Tianma.

Помимо этого, Redmi Note 13 Turbo должен получит тройную камеру, обладающую следующими характеристиками: основной модуль с разрешением 50 Мп (Sony IMX882), два других попроще - 8 Мп (Sony IMX355) и 2 Мп. Спереди расположится 20-мегапиксельная фронтальная камера. Аппарат будет построен на основе мобильного процессора от компании Qualcomm - Snapdragon 8s Gen 3.

Согласно предварительным данным, на глобальный рынок Redmi Note 13 Turbo будет поставляться под названием Poco F6.