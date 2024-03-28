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Breadly
Amazon займется финансированием ИИ-стартапа Anthropic на сумму 2,75 миллиарда долларов
Данный стартап является потенциальным лидером в сфере генеративного искусственного интеллекта.

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Компания Amazon объявила о серьёзном финансовом вложении в размере 2,75 миллиарда долларов, которое предназначено для поддержания Anthropic. Данный стартап, образованный в Сан-Франциско, является потенциальным лидером в сфере генеративного искусственного интеллекта. Его базовая модель и чат-бот Claude создают конкуренцию схожим продуктам в лице OpenAI и ChatGPT.

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В сентябре прошлого года компании объявили о первоначальных инвестициях в размере 1,25 миллиарда долларов. Также обсуждался вопрос, касательно дальнейшего финансирования компанией Amazon, которое могло приблизиться к отметке в 4 миллиарда долларов.

Amazon сохранит миноритарную долю в компании и не будет занимать место в совете директоров Anthropic, что уже подтверждено компанией Amazon. Согласно имеющейся информации, сделка была заключена в тот момент, когда суммарная стоимость AI-стартапа составляла 18,4 миллиарда долларов.

За последний год Anthropic заключила пять различных сделок, связанных с финансированием. Итоговая сумма всех сделок составила 7,3 миллиарда долларов. Продукт компании навязывает полноценную борьбу ChatGPT от OpenAI как в корпоративном, так и в потребительском секторе, что вполне ожидаемо, ведь он был основан бывшими научными руководителями и сотрудниками все той же OpenAI.

"Генеративный искусственный интеллект является потенциально лучшей технологией преобразования, известной сегодня, и мы уверены в том, что наше стратегическое сотрудничество с Anthropic еще больше улучшит качество обслуживания наших клиентов. Нам не терпится узнать, какие успехи ожидаются в дальнейшем", — заявил Свами Сивасубраманиан, вице-президент по данным и искусственному интеллекту компании Amazon.

#amazon #anthropic
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