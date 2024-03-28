Сумма сделки составит $3,75 миллиарда.

Alibaba Group объявила о приобретении части компании Cainiao в размере 36%, отменив планы по-первичному, публичному размещению акций (IPO) логистического бизнеса в Гонконге. Итоговая сумма сделки составит немалые $3,75 миллиарда.

реклама

"Если учесть стратегическую важность Cainiao для Alibaba и существенные долгосрочные возможности, которые возникнут при постройке глобальной логистической сети, то получается, что сейчас наилучшее время для удвоения ставок", — заявил Джо Цай, глава Alibaba Group.

Цай в своем недавнем отчете о прибылях и убытках отметил, что все запланированные IPO Alibaba, в частности, относящиеся и к Cainiao, "зависели от рыночных условий".

"Рыночные условия в данный момент попросту не соответствуют нужному состоянию, даже при нашей готовности, оценить истинную внутреннюю ценность этих предприятий", — сказал он.

В соответствующем заявлении Alibaba, которое было сделано во вторник на этой неделе, идет речь о предложении миноритарным акционерам Cainiao возможности продажи абсолютно всех акций, так или иначе, участвовавших в обороте (с ожидаемой стоимостью $0,62 за штуку).