Это означает, что технология Microsoft под названием ClearType Text Tuner, теперь может появиться в любом браузере (в среде Windows), основанном на Chromium.

Компания Microsoft оснастила браузер Chromium, который имеет свободный исходный код, новыми усовершенствованиями, направленными на повышение качества рендеринга текста. Все эти изменения коснуться пользователей Windows.

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Данной информацией поделился интернет-ресурс The Verge.

Нововведения, представляющие собой поддержку настроек контрастности и гамм, удалось осуществить посредством интеграции технологии Microsoft ClearType Text Tuner непосредственно в Chromium.

В результате такой подход позволяет использовать преимущества усовершенствованного рендеринга текста в браузере Chromium, по своей сути, ничем не отличающегося от такового в браузере Edge от компании Microsoft.

Эти шаги вполне согласуются со стратегией Microsoft, направленной на улучшение браузеров на базе Chromium, предназначенных для операционной системы Windows. Ее начало было положено после перехода на эту платформу собственного браузера компании - Edge, который перешел на нее более пяти лет назад.

После перехода на Chromium у Microsoft появилась возможность не только расширить функциональные возможности своего браузера, но и активно влиять на улучшение работы всех браузеров на базе Chromium в среде Windows.