На ежегодной конференции разработчиков видеоигр Game Developers Conference были подняты серьёзные вопросы, касающиеся кризиса в игровой индустрии.

В США, а точнее в городе Сан-Франциско, состоялась ежегодная конференция разработчиков видеоигр Game Developers Conference, где были подняты серьёзные вопросы, касающиеся будущего игровой индустрии, а также обсуждались дальнейшие действия, направленные на решение этих самых вопросов.

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Данной информацией поделился интернет-ресурс Bloomberg. Согласно ожиданиям, стоимость игровой отрасли (в этом году) вырастет менее чем на 1%. Среди причин, вызвавших столь существенное замедление темпов роста, называются увеличение количества расходов, а также нестабильность рынка.

Стремительное удорожание разработки игр, итоговая стоимость которых может достигать 300 миллионов долларов, приводит к сокращению штатов сотрудников и отмене проектов. Даже такие крупные компании, как Microsoft и Insomniac Games, все чаще сталкиваются с этими проблемами.

Вице-президент Epic Games предупреждает о дальнейшем росте цен на игры и призывает к более осторожному отношению к инвестициям. А, к примеру, независимое издательство Developer Digital Inc. не намерено менять свою стратегию, делая ставку на сравнительно небольших разработчиков и на проекты меньшей стоимости.