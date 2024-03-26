В период с 28 марта по 1 апреля, у пользователей PS5, Xbox Series X и Xbox Series S, появится возможность ознакомиться с игрой абсолютно бесплатно.

Польская студия CD Projekt RED предоставит владельцам консолей актуального поколения, а это Sony PlayStation 5, а также Xbox Series X и S, возможность бесплатно опробовать, нашумевшую в свое время, ролевую игру с открытым миром Cyberpunk 2077.

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Все бы ничего однако есть один маленький нюанс, для ознакомления с игрой будет предоставлено лишь пять часов. Тем не менее данного ограничения вполне должно быть достаточно для понимания того, заинтересовала пользователя игра или нет.

Соответствующая акция имеет временный характер. Ее начало запланировано на 28 марта 2024 года, а продлится она вплоть до 1 апреля 2024 года.

Во время ее проведения, игроки смогут полностью исследовать основную версию игры. Прогресс, достигнутый во время пробного периода, можно будет перенести на платную версию игры. Дополнение Phantom Liberty, к сожалению, в состав акции не включено.

Релиз Cyberpunk 2077 состоялся в декабре 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One. Со временем, а именно в феврале 2022 года, проект стал доступен и консолях нового поколения.

Дополнение Phantom Liberty, вышедшее 26 сентября 2023 года на ПК, а также актуальных консолях PS5, Xbox Series X/S, по-прежнему доступна только после ее приобретения за полную сумму.