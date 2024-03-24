Произойдет это в течение ближайших месяцев, с выходом соответствующего обновления ОС.

Компания Xiaomi в скором времени (ориентировочно в течение нескольких месяцев) выпустит новое обновление, которое предназначено для устройств линейки Xiaomi 14 и Xiaomi 13. В первую очередь оно направлено на заметное улучшение фото- и видео возможностей камер.

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Обновление принесет с собой новые фирменные функции вроде Portrait LM или механизма семантического обработчика изображений Xiaomi AI.

Вероятнее всего, уже в апреле, пользователи Xiaomi 14 смогут воспользоваться функцией Portrait LM. Ее основное предназначение — портретная съемка. Данный инструмент "умеет" избавляться от морщин на фотографиях, улучшать однородность и тон кожи, а также осветлять зубы с помощью искусственного интеллекта. Аналогичные функции, но несколько позже (возможно даже к лету), будут доступны владельцам смартфонов, относящихся к линейке Xiaomi 13.

Кроме того, в апдейт будет включен движок Xiaomi AISP. С его помощью можно будет редактировать фотографии с высокой точностью, применяя для этого, скажем Ultra RAW, что позволит получить первоклассные снимки.

Если говорить кратко, то Xiaomi намерена улучшить качество камер в устройствах линеек Xiaomi 14 и Xiaomi 13 до уровня "наиболее" флагманского Xiaomi 14 Ultra. Изначально, обновления появятся на местном рынке посредством HyperOS. Пользователям, живущим в других странах, потребуется набраться терпения прежде чем соответствующее обновление доберется до их регионов. Вероятнее всего это не займет много времени.