Речь идет о корпоративных версиях смартфонов и планшетов, в частности о Galaxy Xcover7 EE и Galaxy Tab Active5.

Устройства компании Samsung сейчас можно считать лучшими в плане актуальности программного обеспечения, в том смысле, что они (самые свежие из них) будут поддерживаться производителем довольно продолжительное время, а именно 7 лет. На этом компания останавливаться не стала, приняв решение увеличить этот срок аж до 8 лет. Ни один производитель Android-устройств подобную поддержку пока предложить не может. Исключением является лишь компания Google со своей серией Pixel 8, однако на этом список заканчивается. Остальные производители предлагают обновления на протяжении "скромных" 3-4 лет, а это существенно меньше.

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Сразу следует уточнить, это коснется только лишь корпоративных версий планшетов, причем вышедших в текущем году (и позднее, в том числе). В связи с этим, единственным планшетом, который получит столь большое количество обновлений (на текущий момент), является Galaxy Tab Active5, представленный в январе. В дальнейшем, разумеется, их число будет только увеличиваться.

Что касается смартфонов, из того же корпоративного сегмента, то им также увеличили срок поддержки. К примеру, защищенный смартфон Galaxy Xcover7 EE не потеряет свою актуальность даже спустя 7 лет – что на 2−3 года превышает жизненный цикл большинства других современных смартфонов южнокорейского бренда. Любопытно, но во время анонса Tab Active и Xcover, сообщалось об их 5-летней поддержке. Это наводит на мысль, что в дальнейшем 8-летняя поддержка может "перекочевать" и на обычные смартфоны компании, однако это лишь догадки.