По сравнению с Office 2021 стоимость стандартной версии Office 2024 никак не изменится. Чуть большую сумму (на 10%) придется отдать за LTSC-версию, которая ориентирована на корпоративных клиентов.

Компания Microsoft готовит к выпуску свою новую версию популярной программы для различных задач - Office 2024. Согласно ее заявлениям, обновленный пакет программ Office 2024 будет получать апдейты, рассчитанные на пять лет вперед. Выходит, что у пользователей, с этого момента, появится возможность приобретения лицензии на Microsoft 365, причем без лимитов и без подписки.

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Microsoft также обещает, что в Excel появится множество новых функций, а в сервисе Outlook улучшатся инструменты.

Что интересно, LTSC-версия Office 2024 подойдет тем, кому нужна стабильная работа и отсутствие необходимости в постоянном подключении к интернету. При этом, некоторые функции, имеющие непосредственное отношение к онлайн-возможностям, будут удалены, в том числе поддержка искусственного интеллекта Word, Excel и PowerPoint, режим совместной работы, а также облачные сервисы. Кроме того, пакет Office 2024 не будет включать Microsoft Publisher, поддержка которого окончательно прекратится к 2026 году.

Приобрести стандартную версию Office 2024 можно будет по той же цене, что и Office 2021, чуть большую сумму (на 10%) придется отдать за LTSC-версию, которая ориентирована на корпоративных клиентов.

Для запуска нового Office потребуется компьютер, на котором установлена одна из следующих операционных систем: Windows 10, Windows 11 и MacOS. На выбор будет предлагаться как 32, так и 64-разрядная версия.