Преимуществами данного смартфона, а точнее его камеры, являются насыщенные и одновременно естественные цвета, хорошая детализация при различных режимах масштабирования, быстрый и точный автофокус, качественная глубина резкости в сценах с объектами в нескольких плоскостях, широкий динамический диапазон и точная экспозиция.

Специалисты из DxOMark поделились результатами тестирования основной камеры смартфона Honor Magic 6 Pro. Она была оценена в рекордные 158 баллов, что является наибольшим показателем: в тестах DxOMark Honor Magic6 Pro показал себя лучше, чем такие дорогие устройства, как: Samsung Galaxy S24 Ultra, Huawei Mate 60 Pro+, iPhone 15 Pro Max. Он также опередил и прочие флагманские смартфоны, которые могут похвастаться наиболее навороченными в техническом плане камерами (Xiaomi 14 Ultra не в счет, так как его результат пока еще не опубликован).

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Разумеется, были названы его достоинства и недостатки. К несомненным преимуществам смартфона относят насыщенные и одновременно естественные цвета, причем неважно, изображения это или видео. Также специалистами была выделена хорошая детализация при различных режимах масштабирования, быстрый и точный автофокус, качественная глубина резкости в сценах с объектами в нескольких плоскостях, широкий динамический диапазон и точная экспозиция. К сожалению, не обошлось без недостатков. К таковым относятся: неестественная передача деталей на фото и видео, а также во время использования зума, различия в резкости кадров при записи видео на ходу, артефакты при съемке высококонтрастных сцен, размытие изображения на портретах при очень слабом освещении.

Тем не менее несмотря на вышеназванные недостатки, Honor Magic 6 Pro все же сумел завоевать первенство на одноименном сайте.



Кроме того, данное устройство оказалось лидером не только по части основной камеры, но и по части фронтальной. Однако и это не все. Honor Magic 6 Pro также занял лидирующую позицию сразу в двух других рейтингах, оценивающих качество дисплеев и аккумуляторов.