Все из-за замедления темпов ее продаж, которые стали особенно заметными в четвертом квартале прошлого года.

Судя по всему недавно вышедшая PlayStation VR 2 не оправдала надежд компании Sony. По прошествии чуть более года после релиза гарнитуры, Sony приняла решение приостановить ее производство, пока не решит вопрос, связанный с запасами нераспроданных товаров. Об этом сообщает Bloomberg.

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Говорится об изготовлении компанией более 2 миллионов устройств. По оценкам аналитиков IDC, в 2023 году компания продала около 1,7 миллиона гарнитур. Пожалуй, наиболее неприятным для Sony является то, что продажи значительно замедлились в течение года. Часто бывает так, что продажи различных гаджетов растут накануне праздников, но четвертый квартал стал самым слабым периодом продаж PS VR 2. По данным IDC, за эти три месяца Sony продала лишь 325 тысяч единиц.

Возможной причиной такого поворота событий может быть нехватка интересных игр, которые бы помогла сделать PS VR 2 более привлекательной для потенциальных покупателей. На данный момент Sony выпустила только четыре VR-игры, которые предназначены для этой гарнитуры. Более того, недавно она закрыла свою лондонскую студию, одну из немногих, которая занималась созданием VR-игр. Отсутствие обратной совместимости с играми, выпущенных для прошлой гарнитуры PS VR, также могло негативно отразиться на перспективах актуальной модели.