Двухпартийная группа законодателей США представила новый законопроект, согласно которому у ByteDance есть полгода для отказа от TikTok, в противном случае приложение получит серьёзные ограничения.

В связи с намерениями двухпартийной группы законодателей США разобраться с вопросом национальной безопасности в отношении собственности TikTok в Китае, ею был представлен новый закон, предоставляющий китайской ByteDance время на размышления и дальнейшие действия (ровно полгода). По прошествии шести месяцев ей необходимо отказаться от TikTok, в противном случае сервис будет запрещен на территории США.

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В данный момент приложением активно пользуются более 170 миллионов американцев, однако нужно уточнить, что новоиспеченный законопроект не имеет под собой задачи принудительно воздействовать на самих пользователей.

При не выполнении ByteDance требуемых от нее условий, TikTok перестанет быть законным для магазинов приложений, которыми владеет Apple и Google. Как результат, предлагать TikTok они больше не смогут, точно так же как и предоставлять услуги веб-хостинга для приложений, находящихся под контролем ByteDance.

Данный законопроект — первое заметное продвижение в текущем году, которое имеет непосредственное отношение к запрету или принуждению ByteDance отказаться от популярного приложения. До этого, годом ранее, рассматривался сенатский закон о его запрете, однако он затормозил на уровне Конгресса по причине сильного лоббирования со стороны TikTok.