Согласно информации от инсайдера Connor (OreXda), они будут построены на базе фирменного чипсета компании Samsung - Exynos 2500.

Исходя из просочившихся в сеть слухов, компания Samsung активно работает над своим новым мобильным чипсетом Exynos, который, вероятно, получит название Dream Chip. Кроме этого, недавно появились сведения, говорящие о том, что вся линейка смартфонов Galaxy S25 года получит исключительно данную платформу, которая является фирменным решением южнокорейской компании.

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Это стало известно благодаря инсайдеру Connor (OreXda), который поделился соответствующей информацией. По его утверждениям, в следующем году все смартфоны Samsung линейки Galaxy Z будут базироваться на SoC Qualcomm (это подтверждает недавно подписанная многолетняя сделка между Samsung и Qualcomm), а все модели Galaxy S, напротив, на SoC Exynos. В данный момент она более известна как Exynos 2500. В прошлом он первый рассказал о формировании департамента Samsung MX до официального заявления компании.

Разумеется, стопроцентной вероятности в этом нет, однако, можно опереться на некоторые факты, так или иначе, намекающие на данное событие. К примеру, в 2024 году Samsung вернула свои фирменные Exynos в флагманские устройства, к тому же сам по себе Exynos 2400 вышел довольно-таки достойным решением. Также если предстоящий Exynos 2500 (или Dream Chip) окажется таким же удачным, как и предшественник (или даже более), о чем говорит его максимальная оптимизация под устройства со стороны Samsung, то этот шаг можно считать вполне себе оправданным.