Отчёт NVIDIA запустил рост стоимости акций Nvidia до 774,18 долларов.

В четверг, 22 февраля, компания NVIDIA вплотную приблизилась к собственной рыночной стоимости в размере 2 триллионов долларов. Это произошло после сегодняшнего повышения акций компании на 13,5%.

реклама

Данной информацией поделилось новостное агентство Reuters.

Если текущие тенденции сохранятся, NVIDIA добавит к своей рыночной капитализации более 230 миллиарда долларов.

Согласно данным издания рост стоимости компании происходит по причине небывалого спроса на чипы NVIDIA, которые используются компаниями, тесно (и не очень) связанными с ИИ. Графические процессоры NVIDIA оказались чрезвычайно важны огромным центрам обработки данных ввиду обновления ими технологий искусственного интеллекта. Все это поспособствовало росту доходов NVIDIA в течение трех кварталов.

Сообщается, что Акции NVIDIA достигли рекордной отметки в 774,18 долларов после открытия рынка. Этому предшествовало увеличение ее дохода в четвертом квартале, который вырос втрое по сравнению с прошлым годом (до 22,10 миллиарда долларов).

Тем не менее аналитики все же в кое-чем обеспокоены. Речь идет об ограничениях США по отношению к Китаю, связанных с продажей микросхем. Это может негативно отразиться на дальнейшем росте доходов компании. Для понимания, продажи NVIDIA в Китае, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, составили около 9% от их общего числа, в то время как в тот период - 22%.