Согласно данным Токийской фондовой биржи, на этой неделе акции Nintendo снизились на 5,84% и держатся в районе 8356 иен (55,65 долларов США).

На протяжении последних нескольких месяцев суммарная стоимость акций компании Nintendo сумела установить максимальный показатель. Предыдущий рекорд был установлен в далеком 2007 году, который считается одним из лучших за все время существования японской компании.

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Однако сохранить данную позитивную тенденцию компании не удалось. Все из-за новостей о переносе компанией Nintendo, которые активно стали постится неделей ранее, выпуска своей новой портативной консоли Nintendo Switch 2. Первоначально ее релиз планировался в 2024 году, однако впоследствии был перенесен на первый квартал 2025 года.

Согласно данным Токийской фондовой биржи, на этой неделе акции Nintendo снизились на 5,84% и держатся в районе 8356 иен (55,65 долларов США исходя из текущего курса).

Аналитики уже сделали соответствующие прогнозы, касательно ближайшего будущего. По их мнению, стоимость акций компании еще уменьшится. Произойдет это после анонса, а также после начала продаж Nintendo Switch 2.

При этом процесс не будет долгосрочным, а значит к существенным негативным последствиям он не приведет. Ожидается, что компания не только вернется к своему прежнему уровню, но и сумеет превзойти его.