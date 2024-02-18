Это подтвердил генеральный директор MediaTek - Рик Цай (Rick Tsai).

Генеральный директор MediaTek Рик Цай (Rick Tsai) подтвердил информацию, согласно которой компания ARM будет сотрудничать с Xiaomi для разработки новых чипов.

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В первый раз новость была замечена в известном (в Китае) сервисе Weibo - на Digital Chat Station. Исходя из опубликованного отчета, ARM в прошлом сотрудничала с Oppo, правда, по некоторым причинам, успеха в этом деле им достигнуть не удалось, в связи с чем соответствующий проект был закрыт.

Компания Oppo должна была использовать процессоры Cortex ARM, которые оснащены графическими ускорителями Mali. Однако этому не суждено было сбыться. В 2023 году Oppo отказалась от разработки собственных чипов ввиду падения своих позиций на мировом рынке смартфонов.

Теперь же, после схода Oppo с дистанции, новым партнером ARM станет известная китайская компания Xiaomi, которая также заинтересована в производстве собственных процессоров для своих устройств.

Единственное, пока неясно, кто же выступит в роли поставщика полупроводниковых технологий, поскольку ARM в первую очередь обеспечивает базу для процессоров, разработка чипов — не ее приоритетная задача. К примеру, компании Apple в этом деле помогает TSMC, благодаря чему она может производить чипы Bionic серии A. Google в свою очередь выбрала в качестве партнера Samsung (для своих Tensor SoC).

Что из этого выйдет, удастся ли Xiaomi создать собственные чипы с нуля, об этом можно говорить только по прошествии определенного количества времени.