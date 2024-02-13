Данное нововведение ожидается в предстоящей Windows 11 версии 24H2, которая должна выйти уже в этом году.

Технологии масштабирования разрешения, такие как DLSS, FSR или RTX Video Super Resolution (VSR), оказались весьма полезными в разного рода задачах, будь то развлекательная сфера (в большей мере это касается игр), работа с видео и т. п. Их функция, в простом понимании, заключается в отрисовке изображения в высоком качестве и дальнейшем его сжатии, что, к примеру, позволяет повысить частоту кадров, если речь идет об их использовании в игровых проектах.

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Как оказалось, Microsoft также планирует внедрить нечто подобное в свою операционную систему Windows 11. На это указывает обнаружение новой функции в инсайдерской сборке Windows 11 версии 24H2. По умолчанию (по крайней мере сейчас) эта функция скрыта от посторонних глаз, однако опытным пользователям все же удалось ею воспользоваться.

Функция располагается в разделе "Параметры графики". Там пользователям будет предложено активировать, что-то вроде "автоматического сверхвысокого разрешения", а также по своему настроить данную функцию в зависимости от конкретного приложения. Согласно отчету, она будет работать на ядрах NPU/AI, а для ее функционирования, судя по всему, потребуется видеокарта, оснащенная тензорными ядрами.





И раз уж речь пошла о технологиях масштабирования разрешения, то неплохо было бы вспомнить еще такую вещь, как Radeon Super Resolution, которую возможно применять (для улучшения картинки) на уровне драйверов в широком спектре игр. Вполне вероятно, что что-то похожее предложит и Microsoft, хотя стопроцентной уверенности в этом конечно нет.

Ожидается, что Windows 11 версии 24H2 станет доступна всем желающим уже в этом году.