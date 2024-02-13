Также, согласно слухам, будущая приставка будет поддерживать технологию DLSS и иметь LCD-дисплей с диагональю 8 дюймов.

Исходя из информации, недавно просочившейся в сеть, NVIDIA намерена создавать новые чипы, предназначенные для предстоящей консоли Nintendo Switch 2, которая, вероятно, будет в состоянии соперничать (в плане производительности) с Xbox Series S.

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Новостное агентство Reuters, попутно ссылаясь один из анонимных источников, сообщило о релизе портативной консоли Nintendo уже в текущем 2024 году. Кроме того, если верить некоторым слухам, будущая приставка будет поддерживать технологию DLSS и иметь LCD-дисплей с диагональю 8 дюймов. Помимо этого, имеется информации об обратной совместимости Nintendo Switch 2 с игровыми проектами, изначально разработанными для Switch.

Компания NVIDIA - несомненный лидер в области полупроводниковых технологий. Она занимается производством чипов, в том числе, имеющих прямое отношение к ИИ. В связи с этим, для сохранения лидирующей позиции на соответствующим рынке компания разработает специальные чипы, которыми будут оснащаться портативные консоли Nintendo следующего поколения.

Таким образом, решение NVIDIA создавать чипы специально для Nintendo, однозначно подтверждает эти глобальные амбиции. Сообщается, что компания также начала переговоры с Amazon, Microsoft, Google и некоторыми другими компаниями, касающиеся производства чипов, покрывающих уже их нужды.