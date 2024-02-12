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Ученые создали материал, который может стать основой компьютерной памяти будущего
Материал под названием "GTS467", имеющий в своем составе германий, сурьму и тербий, был встроен в прототипы PCM-памяти (память с изменением фазового состояния), которые показали высокую скорость работы и крайне малое энергопотребление.

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Группе ученых из Стэнфордского университета, а также их коллегам из Тайваня, удалось разработать функционирующие прототипы памяти, которые изготовлены с применением особого материала, имеющего в своем составе довольно редкие элементы. Об этом сообщил интернет-ресурс Live Science.

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Материал, названный "GST467", содержит германий, сурьму и тербий. Его поместили в специальную слоистую структуру (сверхрешетку), в которой он занимает всего лишь один слой.

Чем же интересен данный материал? В перспективе она откроет дорогу к созданию универсальной памяти, способной заменить как энергозависимые (ОЗУ), так и энергонезависимые (SSD) устройства хранения данных. Плюсом ко всему она окажется более быстрой, дешевой и энергоэффективной, о чем заявили сами ученые, отталкиваясь от результатов тестирования.

Перед этим, правда, им необходимо решить некоторые технические вопросы, препятствующие ее можно будет полноценно использовать. Радует то, что ученые уже довольно близки к этому.

Разработанные прототипы памяти относятся к особой ее разновидности, подразумевающей изменение фазового состояния (Phase-change memory, PCM), чья функция заключается в создании единиц и нулей в зависимости от высоко- или низкоомного состояния материала. В процессе кристаллизации материала PCM (в этот момент он выступает в роли единицы) происходит выброс большого количества энергии при низком сопротивлении. При противоположном процессе, то есть при плавлении, материал имеет высокое сопротивление и поглощает такое же количество энергии, становясь "нулем".

По мнению исследователей, GST467 идеально подходит для его использования в PCM-памяти, поскольку он обеспечивает более высокую температуру кристаллизации и более низкую температуру плавления в отличие от других альтернатив.

Во время проведения соответствующих исследований команде удалось разработать и протестировать около сотни экземпляров функционирующей памяти, которые имеют разные размеры (они были встроены в различные устройства). В этих экземплярах GST467 использовался в качестве единичного слоя сверхрешетки. 

В результате тестирования новоиспеченной памяти, базирующейся на GST467, удалось выяснить следующее: она имеет высокую скорость работы, а также потребляет крайне малое количество энергии. Кроме того, ученые заявили о впечатляющей устойчивости материала к высоким температурам. Он способен хранить данные при температуре выше 120 градусов по Цельсию на протяжении 10 лет и более.

Все эти вышеназванные преимущества делают данную память достаточно перспективной. Единственное, сейчас нельзя точно сказать, когда она будет окончательно готова, и когда она появится в свободной продаже, если появится вообще.

#ssd #оперативная память #память #озу
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