Об этом рассказал Хидэо Кодзима в одном из эпизодов YouTube-шоу HideoTube с его участием.

Исходя из недавно представленного трейлера Death Stranding 2: On the Beach, можно выдвинуть предположение, что действие игры (в отличие от прошлой части), развернется не в Соединенных Штатах Америки (в игре они называются Объединенными Городами Америки), а в совершенно другой части света.

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Собственно, так оно и будет. В одном из эпизодов YouTube-шоу HideoTube, в котором принял участие Хидэо Кодзима, геймдизайнер подтвердил, что действие Death Stranding 2: On the Beach будет проходить на другом континенте. Надолго останавливаться на данном вопросе Кодзима не стал, рассказав о нем лишь в общих чертах.

Согласно его словам, в игре покажут континент отличный от предыдущего, главный герой отправится туда с целью подключения некой Хиральной сети. Кроме того, Кодзима "рассекретил" некоторую информацию о корабле "Магеллан", который является базой новой гражданской организации Fragile - Drawbridge. Ее можно было видеть в ранее опубликованном трейлере игры.

Как оказалось, корабль способен к передвижению под толщей земли, погружаясь перед этим в смолу. Также при подключении к сети Chiral Network, на корабле можно будет свободно перемещаться в данных областях.

Ожидается, что Death Stranding 2: On the Beach выйдет в 2025 году на консоли PS5.