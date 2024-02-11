Вероятнее всего, данный показатель был достигнут еще в декабре 2023 года.

Искусственный интеллект становится все более важной частью различных сфер деятельности. Потребность в нем растет с каждым годом. Существенный вклад в его развитие внесла компания OpenAI, созданная в далеком 2015 году как некоммерческая исследовательская лаборатория ИИ. Со временем она "выросла" до коммерческого гиганта, во многом благодаря созданию в 2020 году соответствующего бизнес-подразделения. Разумеется, развитие компании на этом не прекратилось.

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С того момента прошло 4 года (или около того), и вот недавно, согласно информации, предоставленной Financial Times, общий доход компании OpenAI преодолел отметку в 2 миллиарда долларов в годовом исчислении. Вероятнее всего, данный показатель был достигнут еще в декабре 2023 года.

При этом в самой компании надеются (по меньшей мере) на двукратный прирост этого показателя в 2025 году. Это объясняется повышенным интересом со стороны бизнес-клиентов, которые намерены использовать нашумевшую технологию OpenAI - ChatGPT для ее внедрения в собственные бизнес-процессы.

Стремительный рост OpenAI позволил ей попасть в список компаний Кремниевой долины (а их довольно-таки мало), чьи доходы превысили 1 миллиард долларов спустя десять лет с момента основания.