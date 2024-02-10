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Breadly
Стали известны характеристики будущего флагмана Xiaomi 14 Ultra
Их опубликовал известный инсайдер Йогеш Брар на своей странице в X.

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Известный инсайдер Йогеш Брар, ранее уже делившийся достоверной информацией, касательно предстоящих устройств, обнародовал новую порцию сведений о будущем флагмане Xiaomi 14 Ultra.

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На своей странице в соцсети X (в прошлом известной как Twitter) он поделился подробными характеристиками премиального смартфона от популярного китайского производителя. Исходя из этой информации, устройство будет построено на базе на мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Дисплей смартфона ожидаемо немаленький - 6,73 дюйма. Он имеет разрешение Quad HD+ и поддерживает высокую частоту обновления в 120 Гц, что на сегодняшний день является нормой.

Устройство получит емкий аккумулятор на 5300 мА·ч, что на 300 мА·ч больше чем у прошлогоднего Xiaomi 13 Ultra. Кроме того, заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 90 ватт.

Что касается блока камер смартфона, то он вполне соответствует флагманскому уровню. Блок состоит из 4 50-мегапиксельных камер: основной, широкоугольного модуля и двух "телевиков". Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп. Что интересно, в устройстве используется фирменная оптика Leica, продукция которой отличается высоким качеством исполнения.

Помимо всего вышеперечисленного, флагман получит пыле и влагозащиту стандарта IP68, а также некие дополнительные чипы, вероятно, связанные с возможностями искусственного интеллекта и цифровым улучшением фотографий.

Xiaomi 14 Ultra будет работать под управлением операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой HyperOS. 

По какой цене будет предлагаться Xiaomi 14 Ultra пока неизвестно. Единственное, что с уверенностью можно сказать, так это то, что она явно будет немаленькая.

#xiaomi #xiaomi 14 ultra
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Xiaomi 14 Ultra получит SoC Snapdragon 8 Gen 3 и 90-ваттную зарядку
Инсайдер Йогеш Брар раскрыл технические характеристики Xiaomi 14 Ultra
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