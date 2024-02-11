Сотрудничество Epic Games с Disney может исправить данную проблему.

Недавно корпорация Disney заявила о своих намерениях приобрести акции Epic Games, суммарной стоимостью в 1,5 миллиарда долларов. Если говорить в процентах, это около 7% от общего числа акций американской игровой компании. Данная информация предоставлена несколькими источниками издания The Information.

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Кроме того, согласно результатам расчетов, которые были проведены вышеназванным изданием, стало ясно о существенном падении (за два года) стоимости акций компании Epic Games. Падение, равное 29%, говорит об удешевлении компании на 9 миллиардов долларов.

Основная, по мнению аналитиков, причина, вызвавшая столь заметное падение, это проигрыш Epic Games в ходе судебных разбирательств с Apple. Тогда компания Тима Суини проиграла почти по всем пунктам. Также не стоит забывать об Epic Games Store, запущенном 6 лет назад, и не приносящем достаточной прибыли. Похожая ситуация наблюдается и с Fortnite, доходы от которого значительно сократились, что особенно заметно при прямом сравнении нынешних показателей с показателями, наблюдавшимися в первые годы после запуска игры. Исходя из этого, можно утверждать, что Epic Games согласилась на сотрудничество с Disney далеко не от хорошей жизни.