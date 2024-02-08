Это рекордный показатель для данного стримингового сервиса.

Стал известен очередной квартальный отчет Spotify, исходя из которого оказалось, что стриминговой платформе удалось побить сразу несколько личных рекордов. В течение последних трех месяцев Spotify демонстрировал стабильный рост количества активных пользователей (по всему миру), показатель которого по итогу перевалил за 600 миллионов. Это наибольший результат за все время существования сервиса.

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Что интересно, данный прирост особенно заметен в странах Латинской Америки.

Если говорить о выручке компании (за весь 2023 год), то тут ситуация следующая: за весь прошедший год соответствующий показатель достиг около 4 миллиардов долларов, что на 16% больше, чем в 2022 году. Операционный доход, при этом, порадовать не сумел, принеся убытки в размере около 81 миллиона долларов. Однако порадовало другое. В компании заявили о существенных доходах от рекламы - 540 миллионов долларов, что также является рекордом.

При этом, около трети пользователей — это подписчики премиум-класса. Если приводить конкретные цифры, то выйдет так, что из 602 миллионов - 236 миллионов пользователей обладают премиум подпиской. Их количество увеличилось на 15%, по сравнению с 4 кварталом 2022 года.

В дальнейшем, согласно прогнозам, количество активных пользователей Spotify будет только расти. По предварительным оценкам, ко второму кварталу 2024 года данный показатель приблизиться к 620 миллионам, а количество платных клиентов увеличится на 3 миллиона.