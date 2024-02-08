Это говорит о неготовности компании Samsung полностью отказаться от продукции Qualcomm.

Южнокорейский техногигант Samsung и американская компания Qualcomm, специализирующаяся на производстве полупроводниковой продукции, подписали новое многолетнее соглашение, а также объявили о продолжении партнерства в области мобильных платформ.

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Криштиану Амон, президент и генеральный директор Qualcomm, рассказал о дальнейшем сотрудничестве с Samsung, а также об успешном запуске Snapdragon 8 Gen 3, который предоставил новый уровень производительности в задачах, связанных с искусственным интеллектом. Данная платформа устанавливается в дорогие, премиальные мобильные устройства, включая Samsung Galaxy S24 Ultra, который также был упомянут в его речи.

Казалось бы, у Samsung имеются свои собственные перспективные технологические наработки, позволяющие ей полностью отказаться от помощи со стороны. Тем не менее компания все равно намерена использовать продукцию Qualcomm. Вероятнее всего, из-за некоторого недоверия к фирменным чипам Exynos со стороны пользователей, ввиду их отставания (в производительности и энергоэффективности) от аналогичных решений Qualcomm.

В заключение Амон заявил о важности продления соглашения с Samsung, ведь это говорит об успешном стратегическом партнерстве компаний. Исходя из всего вышесказанного, можно с уверенностью сказать, что будущие устройства Samsung, относящиеся к линейкам Galaxy Z, S и A, все также будут оснащаться сразу двумя платформами - Snapdragon и Exynos в зависимости от рынка.