Китайская компания SMIC, занимающаяся производством полупроводниковой продукции, изготовит для Huawei, а также для других местных брендов, новые ИИ-процессоры Ascend 920.

Китайская компания SMIC, занимающаяся производством полупроводников, имеет в своем распоряжении специальное оборудование, которое позволяет создавать передовые чипы, построенные по 5-нанометровому техпроцессу.

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Согласно информации, предоставленной Financial Times, компания SMIC намерена предоставлять китайскому бренду Huawei свои процессоры, несмотря на санкции (под которые попадает данный производитель) со стороны США.

Шанхайские предприятия займутся разработкой новых ИИ-процессоров Ascend 920, которые необходимы для работы в приложениях, связанных с искусственным интеллектом. Наиболее вероятный техпроцесс, по которому будет осуществляться их изготовление - 5-нм.

Среди минусов данной схемы можно отметить наличие существенной переплаты. Китайским брендам (в том числе Huawei) придется платить за данную продукцию на 40-50% больше. То есть, аналогичные полупроводниковые продукты, но от тайваньского производителя TSMC, обходились бы им в полтора раза дешевле. Тем не менее это обстоятельство преградой назвать нельзя, поскольку полный отказ от передовых процессоров попросту невозможен, ввиду требования современными смартфонами высоких вычислительных мощностей.

Кроме того, имеется информация, что полупроводниковая продукция, созданная компанией SMIC, уступает аналогичным решениям, выпущенным TSMC. Однако это все мелочи по сравнению со стремлением Китая обойти санкции США и быть независимыми от западных технологий. В данный момент китайские компании вполне готовы переплачивать за отечественную продукцию, даже несмотря на ее более низкое качество.