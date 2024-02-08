Ее используют уже более 3 миллионов пользователей.

Согласно информации, предоставленной изданием TechCrunch, потенциальный конкурент X (в прошлом Twitter) - социальная сеть Bluesky, стала доступна для всех желающих.

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До недавнего времени, доступ к ней осуществлялся только через приглашения. Теперь же никаких ограничений нет, в связи с чем, произошел наплыв новых пользователей — около 3 миллионов человек стали активно ею пользоваться.

Что интересно, данная соцсеть создана одним из основателей Twitter - Джеком Дорси.

Как известно, в 2022 году Twitter был выкуплен миллиардером Илоном Маском, который впоследствии (спутся год) запустил процесс его переименования (ребрендинга) в X. Кроме того, X часто оказывалась в эпицентре скандалов, вызванных различными заявлениями самого Илона Маска. Связаны ли эти события с созданием Bluesky, неясно.

Что касается визуальной и технической части, то тут картина следующая: внешне Bluesky сильно напоминает Twitter, функционал также весьма похож. Однако в отличие от Twitter у нее одно очень весомое отличие — наличие децентрализации. С ее помощью у пользователей появляется возможность настройки новой соцсети под себя, устанавливая свои правила и алгоритмы.

В будущем разработчики планируют внедрить в Bluesky монетизацию, без которой в современном мире, разумеется, обойтись нельзя.

Сейчас сервис доступен как веб-приложение, а также как отдельное приложение, предназначенное для мобильных операционных систем IOS и Android.