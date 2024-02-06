Лэй Цзюнь, основатель компании Xiaomi, спустя почти 14 лет работы уходит со своей должности генерального директора. Его место займет Лу Вейбин — теперь уже бывший глава Redmi.

Компания Xiaomi была основана в апреле 2010 года. Основатель компании — Лэй Цзюнь, на протяжении многих лет был ее несменным генеральным директором.

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Однако вскоре он должен покинуть свою должность, о чем он объявил через свою учетную запись в социальной сети Weibo. Основная причина его ухода — смена рода деятельности. Лэй Цзюнь планирует полностью погрузиться в автомобилестроение. Его должность займет Лу Вейбин, который до этого возглавлял бренд Redmi. Собственно, он и станет основным докладчиком на предстоящих презентациях смартфонов Xiaomi, в числе которых значиться и будущий флагман Xiaomi 14 Ultra.

В своем сообщении Лэй Цзюнь упомянул о полномасштабных дорожных испытаниях Xiaomi SU7, после которых будет осуществляться его официальный запуск. Данный автомобиль станет первым электрокаром компании. При этом, он добавил, что несмотря на смену приоритетов ему все же удастся уделять некоторое время своей прежней деятельности, а также то, что рынок смартфонов все равно останется главным приоритетом Xiaomi.

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Что касается бренда Redmi, известного своими бюджетными мобильными устройствами, то его главой станет Ван Тен.