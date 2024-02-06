На это указывает появление соответствующей функции в меню разработчика тестовой сборки Android 14 QPR2 Beta.

В недавно вышедшей бета-версии Android 14 обнаружена новая функция, которая, по всей видимости, улучшает работу мобильных приложений, когда они используются в полноэкранном режиме. Подобное решение, вероятно, появится в следующей версии мобильной ОС.

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Данной информацией поделились в Android Authority.

Пока что, многие Android-приложения отказываются корректно работать, а точнее отображаться, если речь идет об их использовании в режиме полного экрана. Часто бывает так, что изображение получается обрезанным по линии выреза в дисплее или экранной кнопки жестов, чего, разумеется, быть не должно. В идеале, картинка должна "обтекать" эти элементы, словно их нет вовсе.

Велика вероятность, что Google решит этот недочет в предстоящей Android 15. Этот факт доказывает наличие новой функции в меню разработчика тестовой сборки Android 14 QPR2 Beta, которую обнаружили авторы вышеназванного интернет-ресурса.

Настройка под названием EDGE_TO_EDGE_BY_DEFAULT, которая рекомендуется для ее применения во всех приложениях, предназначена для принудительного запуска программ в режиме полного экрана. Она будет проверять, не мешает ли вырез фронтальной камеры (либо же экранные кнопки) нормальному функционированию различных элементов интерфейса. В первую очередь настройка ориентирована на софт, чей API - SDK VANILLA_ICE_CREAM, то есть Android 15, или выше.

Скорее всего, обновлённый принудительный полноэкранный режим работы (по умолчанию функционирующий на всех Android-приложениях), будет внедрен компанией Google 31 августа 2025 года. Сама же компания данное событие никак не прокомментировала.