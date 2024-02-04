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Новая часть серии Battlefield выйдет не раньше осени 2025 года
Более того, вероятен ее перенос на 2026-й год, ввиду выпуска в 2025-том многих конкурирующих проектов.

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Культовая серия игр Battlefield, известная своим динамичным геймплеем с реалистичным, разрушаемым игровым окружением, в обозримом будущем должна пополниться следующей, уже тринадцатой по счету, основной частью.

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Пока что информации не так много как хотелось бы, однако некоторое представление об ориентировочной дате релиза будущего Battlefield все же сложить можно.

Ранее глава Electronic Arts, Эндрю Уилсон, заявлял о том, что новая часть серии Battlefield точно не будет выпущена в 2024 году и вероятнее всего выйдет в течение 2025 года. До ее релиза в планах издательства имеется пункт о продолжении поддержки Battlefield 2042.

Конечно, этой информации явно не достаточно, в связи с чем известный инсайдер Том Хендерсон решил прокомментировать данное заявление и предоставить более точные сведения, касательно выхода игры. Исходя из его комментария, новая часть Battlefield будет выпущена не раньше осени (причем скорее в октябре или ноябре) 2025-го года. Также не исключено, что релиз может быть перенесен на 2026-й год. Все потому, что компания не намерена повторять свои прошлые ошибки и, соответственно, спешить с релизом предстоящего проекта.

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По словам Хендерсона, 2025 год является не самым подходящим временем для релиза ввиду его чрезмерной насыщенности массовыми ААА-играми, которые (в большинстве своем) планируются к выпуску ближе к концу года. Если взять во внимание данный факт, то перенос на 2026-й год вполне оправдан, так как это позволит избежать конкуренции с другими крупными проектами.

#electronic arts #battlefield
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