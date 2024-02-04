Ситуацию не спасает даже их активная поддержка со стороны правительства Китая.

Санкции США в отношении Китая, направленные на ослабление темпов технологического развития соответствующего государства, изрядно навредили активно развивающимся местным компаниям. Об этом сообщает источник SCMP.

реклама

Данные компании занимаются разработкой собственных процессоров, а также графических и специализированных чипов. Согласно предоставленной информации, в связи с деструктивными действиями со стороны Соединенных Штатов, многие китайские производства претерпевают существенные убытки.

По итогам 2023 года такие компании, как Loongson Technology и Cambricon Technologies, характеризуются наличием больших финансовых потерь. К примеру, Loongson оценивает свой годовой убыток равным 43,36 миллиона долларов. Для сравнения, в 2022 году компания получила прибыль в размере 7,2 миллиона долларов. Что касается суммарного объема выручки Loongson Technology, то он стал ниже на 31%.

Cambricon Technologies, чья деятельность связана с разработкой ускорителей, имеющих непосредственное отношение к искусственному интеллекту, спрогнозировала личные убытки в размере превышающим 120 миллионов долларов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Аналитики связывают эти тенденции с американскими санкциями, которые негативно влияют на производственные (и не только) процессы. При этом, ситуацию не спасает даже активная поддержка компаний со стороны правительства Китая. К примеру, китайские компании, которые находятся под санкциями, не могут экономить за счёт более массовых покупок у крупнейших игроков рынка.