Предстоящий Акт (исходя из согласованного проекта) направлен либо на ограничение, либо на полное прекращение использования развивающихся технологий ИИ в определенных сферах.

В Брюсселе, заместителями постоянных представителей стран, входящих в состав ЕС, было достигнуто соглашение по Акту об искусственном интеллекте. Что интересно, подобного механизма, относящегося к данной области, раннее никогда еще не было.

реклама

Ожидается, что предстоящий Акт (исходя из согласованного проекта) направлен на ограничение либо вовсе прекращение использования развивающихся технологий ИИ в определенных сферах. Он также обязывает разработчиков строго соблюдать стандарты прозрачности и стресс-тестирования.

Европейский союз быстрее всех согласовал введение обязательных правил для технологий искусственного интеллекта. Данное решение последовало после преждевременного согласия важнейших европейских институтов (в количестве трех). О нем стало известно в начале зимы прошлого года.

Согласно изданию Politico, последующая деятельность, связанная с вышеописанным согласованием, будет сильно зависеть от сильнейших экономик ЕС — Германии и Франции. В этих государствах выражают некие опасения, которые основаны на вероятном падении конкурентоспособности компаний, располагающихся на территории данных стран. Возразили также в Австрии, где беспокоятся о положениях, связанных с защитой данных.

Кроме того, по информации от Politico, сомнения трех этих стран удалось развеять благодаря заявлениям, подтверждающим намерения Еврокомиссии обязательно заняться решением всех возникших вопросов — ведь именно она будет ответственна за дальнейшую реализацию Акта об искусственном интеллекте.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

На текущий момент Акт все еще требует официального одобрения со стороны Европейского парламента, где до сих пор не утихают споры о его наиболее неоднозначных положениях - в частности о технологии распознавания лиц. Соответствующее голосование (в Европарламенте) вероятнее всего пройдет в апреле.