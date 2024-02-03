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В Брюсселе, заместителями постоянных представителей стран, входящих в состав ЕС, было достигнуто соглашение по Акту об искусственном интеллекте. Что интересно, подобного механизма, относящегося к данной области, раннее никогда еще не было.
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Ожидается, что предстоящий Акт (исходя из согласованного проекта) направлен на ограничение либо вовсе прекращение использования развивающихся технологий ИИ в определенных сферах. Он также обязывает разработчиков строго соблюдать стандарты прозрачности и стресс-тестирования.
Европейский союз быстрее всех согласовал введение обязательных правил для технологий искусственного интеллекта. Данное решение последовало после преждевременного согласия важнейших европейских институтов (в количестве трех). О нем стало известно в начале зимы прошлого года.
Согласно изданию Politico, последующая деятельность, связанная с вышеописанным согласованием, будет сильно зависеть от сильнейших экономик ЕС — Германии и Франции. В этих государствах выражают некие опасения, которые основаны на вероятном падении конкурентоспособности компаний, располагающихся на территории данных стран. Возразили также в Австрии, где беспокоятся о положениях, связанных с защитой данных.
Кроме того, по информации от Politico, сомнения трех этих стран удалось развеять благодаря заявлениям, подтверждающим намерения Еврокомиссии обязательно заняться решением всех возникших вопросов — ведь именно она будет ответственна за дальнейшую реализацию Акта об искусственном интеллекте.
На текущий момент Акт все еще требует официального одобрения со стороны Европейского парламента, где до сих пор не утихают споры о его наиболее неоднозначных положениях - в частности о технологии распознавания лиц. Соответствующее голосование (в Европарламенте) вероятнее всего пройдет в апреле.