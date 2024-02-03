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Breadly
В Google Maps появится искусственный интеллект, предназначенный для персонализированного поиска мест
С его помощью пользователи смогут искать различные места, написав в поиске их название с небольшим описанием, к примеру: мотель для ночлега с особыми диетическими условиями.

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В Google Maps появится новая функция, которая будет использовать возможности генеративного искусственного интеллекта. Благодаря ее внедрению, у пользователей появится возможность поиска мест, в зависимости от их конкретных потребностей. Найденная информация будет отображаться на их родном языке. В данный момент эта функция доступна только для ограниченного круга пользователей, живущих в США (по всей видимости для тестировщиков).

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Работа этой функции заключается в следующем: пользователь может написать в поиске Google Maps название требуемого место (независимо от языка), например: мотель для ночлега с особыми диетическими условиями. ИИ проанализирует обширную базу данных Google и предоставит персонализированные рекомендации с фотографиями, рейтингами и отзывами. Пользователи могут уточнить свой поиск, задавая дополнительные вопросы без необходимости перефразировать первоначальный запрос.

После ввода запроса им будут предоставлены результаты поиска, которые аккуратно разбиты на различные разделы, вроде магазины одежды, магазины винила и блошиные рынки. Каждая категория содержит фотографии и краткие обзоры, которые помогут пользователям понять, почему, то или иное место может быть для них интересным.

По словам Google, данная система разработана особым образом, работающим "независимо от того, насколько специфические или нишевые ваши потребности". Чтобы проиллюстрировать это, компания поделилась примером поиска комиссионных магазинов в Сан-Франциско, вбив в него "места с винтажной атмосферой в Сан-Франциско".

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Когда данная функция станет доступной широкому кругу пользователей, в данный момент не сообщается, однако можно предположить, что это произойдет довольно скоро, ведь она имеет довольно большой потенциал.

#google #google maps
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