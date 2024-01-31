Все из-за введения компанией "основного технологического сбора" для приложений в App Store, которые распространяются в Евросоюзе через сторонние платформы.

В связи с недавно обнародованным планом Apple, подтверждающим ее намерения выполнять соответствующие правила Европейского союза, многие крупные компании выразили по этому поводу свое недовольство. Об этом информирует The Verge.

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Глава Epic Games — Тим Суини, разработчики музыкальной платформы Spotify, а также компания Microsoft сходятся во мнении, что грядущие изменения в App Store это не что иное, как шаг в неправильном направлении.

Сара Бонд (президент Xbox) в свою очередь заявила следующее: «Новая политика Apple — это неправильный шаг с их стороны. Мы надеемся, что они прислушаются к отзывам о предложенном ими плане и будут работать над более инклюзивным будущим для всех».

Все из-за того, что Apple намерена ввести "основной технологический сбор" (Core Technology Fee - CTF) для приложений, которые распространяются в Евросоюзе через сторонние платформы.

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Согласно ему разработчики обязаны отдавать €0,50 за каждую первую установку приложения, при условии достижения им 1 миллиона загрузок. Также нельзя не упомянуть о комиссиях, равным 17%, начисляющимся приложениям в App Store, за транзакции через сторонние системы платежей.