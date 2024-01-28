Она предназначена для фильтрации фонового шума, эхо и реверберации в режиме реального времени.

Компания Microsoft выпустила тестовую сборку Windows 11 Canary, в которой появилась новая функция под названием Voice Clarity. Ее основное предназначение — повышение качества звука. Стоит сказать, что данная функция не является чем-то сверх уникальным, так как ранее она присутствовала (и присутствует) на устройствах семейства Surface. К нему относятся различные ноутбуки, чаще всего довольно дорогостоящие, а также не менее дорогие планшеты (если говорить об актуальных продуктах).

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Что касается Windows 11, то теперь весь соответствующий функционал "разлетится" на абсолютно все компьютеры без исключения, в том числе на те, которые базируются на энергоэффективных процессорах ARM. Как сообщает сам вендор — данная функция использует "модели искусственного интеллекта низкой сложности", что обеспечивает фильтрацию фонового шума, эхо и реверберации в режиме реального времени.

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По заявлению разработчиков, теперь каждый пользователь может оценить улучшенное звучание, к примеру во время проведения видеоконференций и встреч, путем подавления вышеназванных звуковых помех. Также подобный функционал по достоинству смогут оценить пользователи Windows 11, которые часто прибегают к использованию голосового чата, к примеру во время игровых сессий.