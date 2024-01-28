Будущая портативная консоль будет обладать самым большим дисплеем среди всех моделей.

Согласно информации, предоставленной компанией Bloomberg (ссылающейся на аналитика Хироши Хаясэ), новая портативная приставка от компании Nintendo - Switch 2 будет оснащена наибольшим дисплеем среди всех моделей.

реклама

Данный прогноз озвучен исходя из проверок, а также анализа цепочки поставок. Есть вероятность, что компания Nintendo перейдет от OLED-дисплеев в сторону LCD, чтобы сделать свое производство более дешевым. Сама Nintendo предпочла воздержаться от комментариев, никак не подтвердив (и не опровергнув) данные слухи.

Первая Switch разошлась внушительным тиражом, превышающим 132 миллиона единиц. Однако нужно взять во внимание, что данная приставка уже, скажем так, "не первой свежести", ведь ей практически исполнилось семь лет. Это говорит об ее скором моральном устаревании.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По неизвестным причинам, Nintendo до сих пор умалчивает о ее потенциальной преемнице. Тем не менее в сети все же имеется некоторая информация, предполагающая примерное время выхода будущей портативной консоли. Если она правдива — ожидать релиз Nintendo Switch 2 следует ближе к окончанию 2024 года. Это противоречит недавним предположениям, согласно которым, выход консоли был намечен на начало осени.