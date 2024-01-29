Министерство транспорта США (DOT) потребовала от компании выплату в размере 2480 долларов, по причине несоблюдения ею правил, касающихся перевозки опасных материалов.

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском и производящая мозговые имплантаты, в очередной раз попала под штраф. Министерство транспорта США (DOT) потребовала от нее выплату в размере 2480 долларов, ввиду несоблюдения ею правил, касающихся перевозки опасных материалов.

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Что же конкретно произошло? Как оказалось, DOT сумела выяснить следующее: компания Neuralink провалила соответствующую регистрацию, которая позволяла бы ей заниматься перевозкой различных опасных материалов, а также неправильно упаковывала некоторые небезопасные отходы, в том числе химический ксилол. Единственная загвоздка — агентству не удалось обнаружить неопровержимые доказательства того, что компания осуществляла транспортировку материалов, содержащих инфекционные вещества.

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Как сообщалось ранее, компанию Neuralink критиковали за проведение испытаний на животных. PCRM опубликовала документы, и согласно их содержанию, компанией были нарушены правила перевозки опасных материалов. Среди них были вышеупомянутые мозговые имплантаты, которые, вероятно, содержали некое количество патогенов приматов, несущих определенную опасность.