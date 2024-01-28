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Engadget: В Google Chrome появятся три новые функции искусственного интеллекта
Речь идет об органайзере вкладок, текстовом помощнике, а также возможности настройки иллюстраций и тем.

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Согласно информации, предоставленной интернет-ресурсом Engadget, в популярном браузере Google Chrome появятся три новые функции, которые будут связаны с искусственным интеллектом. Речь идет об органайзере вкладок, помощнике по написанию текста, а также возможности настройки иллюстраций и тем. В комплексе это должно повлиять на простоту пользования браузером, то есть он станет несколько удобнее.

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Органайзер вкладок (Tab Organizer)

Данная функция (благодаря использованию встроенного интеллекта) способна без участия пользователя классифицировать различные вкладки, открытые в окне браузера, а также создавать группы. Для этого достаточно нажать на кнопку "Упорядочить похожие вкладки", после чего, с помощью искусственного интеллекта, произойдет объединение открытых страниц в зависимости от их тематики.

Текстовый помощник (Help Me Write)

Новый текстовый помощник Chrome также может иметь практическое применение. Он будет запущен как экспериментальный инструмент, который поможет пользователям создавать тексты, включая посты в социальных сетях. Чтобы включить эту функцию, нужно выбрать Help Me Write, чтобы инструмент закончил ваш текст или предложил варианты его продолжения.

Chrome Theme Store

Подобная функция уже давно присутствует во многих инструментах Google, вроде Mail или Docs. Теперь она добралась и до браузера Chrome. Она позволяет персонализировать визуальные эффекты, меняя цветовую палитру браузера в зависимости от предпочтений конкретного пользователя. Чтобы ей воспользоваться достаточно нажать на кнопку "Настроить Chrome", находящейся сбоку, после чего ИИ создаст желаемую тему.

Для активации данного весьма удобного функционала достаточно нажать на переключатель Experimental AI, который располагается в "Настройках".

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По всей видимости, внедрение новых ИИ-возможностей в Chrome, должно укрепить его преимущество над своим потенциальным конкурентом от компании Microsoft - браузером Bing. В данный момент Chrome является лидером рынка браузеров, существенно опережая аналогичные продукты от других компаний.

#google #искусственный интеллект #chrome #google chrome
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