Суммарно компания Apple продала 36,6 миллиона смартфонов.

Согласно информации, предоставленной Bloomberg, наиболее популярными смартфонами в Китае (за весь 2023 год) стали устройства от компании Apple - IPhone. Им удалось опередить двух своих основных конкурентов в лице Huawei и Samsung.

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Apple удалось стать самым крупным поставщиком устройств на китайском рынке. Суммарно компания продала 36,6 миллиона смартфонов, что, на удивление, даже меньше чем за весь 2022 год (на 2,2%). Данный спад, тем не менее, никак не повлиял на ситуацию, ведь другие производители столкнулись с куда большим падением продаж (двузначным). В первую очередь по причине слабого восстановления экономики и низкого потребительского спроса.

Что интересно, суммарный объем смартфонов, проданных в поднебесной в 2023 году, оказался ниже на 5% и стал минимальным за все прошлое десятилетие.

Apple сумела сохранить свою долю рынка, в основном благодаря своевременным скидкам и рекламным акциям, которые стимулировали продажи iPhone через различные каналы реализации, в частности онлайн-платформы и розничные сети.

Кроме того, Apple удалось привлечь потребительское внимание за счет своей новой линейки iPhone 15, которая поддерживает 5G-сети.

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Напоследок стоит сказать, что недавно Apple стала крупнейшим мировым поставщиком смартфонов, за все тот же 2023 год, впервые за долгое время обогнав своего главнейшего конкурента — компанию Samsung.