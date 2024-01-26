Об этом говорит очередная утечка.

Грядущий флагман от известного китайского производителя - Xiaomi 14 Ultra должен появится уже совсем скоро. Это означает, что о нем уже многое известно, так как утечки информации стали довольно обыденной вещью. Собственно, очередная такая утечка, появившаяся совсем недавно, раскрывает вероятный дизайн камеры будущего смартфона.

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В сравнении с прошлогодней моделью — дизайн камеры не изменится вовсе. Изменения коснуться лишь ее технической части, то есть сенсоров.

Согласно изображению, основная камера будет иметь более светосильную апертуру f/1.6, в то время как перископический телеобъектив, наоборот, станет менее светосильным - f/2.5.

Вообще, компании Xiaomi несвойственно оставлять прежний внешний вид своих флагманов от поколения к поколению. Это может означать, следующее: либо утечка ненастоящая, либо Xiaomi очень довольна своей работой, которую она проделала в прошлом году, решив оставить все, как и было.

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Если утечка окажется достоверной, то в таком случае смартфон получит сенсор Sony LYT-900 с переменной апертурой для основной камеры (согласно прошлым слухам). Единственное, что неясно, это вопрос доступности устройства во всем мире. Есть некая вероятность, что компания не станет радовать своих многочисленных поклонников и выпустит смартфон исключительно на китайском рынке, как это было в случае с 11 Ultra и 12S Ultra.