Об этом сообщает британский источник Financial Times.

Ожидается, что следующее поколение Siri, которое по прогнозам аналитиков придет вместе с IOS 18, получит возможности генеративного чат-бота с искусственным интеллектом. Подробности, касательно грядущего обновления, следует ожидать ближе к началу конференции WWDC 2024, либо же непосредственно на ней. Она, вероятнее всего, должна состоятся в самом начале лета. Данной информацией поделился британский источник Financial Times.

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Несмотря на отсутствие заявлений от самой Apple, доказывающих её работу над генеративным ИИ, в отчете, опубликованном полугодом ранее, говорилось, что компания уже создала собственную систему большой языковой модели (LLM), которая получила название AppleGPT.

Причем, в отличие от таких систем, как ChatGPT, AppleGPT будет оснащена двумя существенными нововведениями: возможностью генерации данных непосредственно на устройстве (а не на сервере), а также возможность работы с аудио и видеоинформацией, которую будет всячески обрабатывать искусственный интеллект.

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Как результат — увеличится скорость оперирования данными, а также улучшится конфиденциальность. Разумеется, осуществление такой задачи, работа не из легких. Она требует больших временных затрат. Собственно, это и является основной причиной задержки, по которой запуск AppleGPT несколько откладывается.